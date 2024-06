Tinkara Fortuna je po štirih izdanih otroških slikanicah posnela svojo prvo avtorsko otroško pesem Počitnice, za katero je bila narejena tudi plesna koreografija. Pesem je posneta tudi že v japonščini, besedilo pa je prevedla pevka Špela Jezovšek Stella, ki je pesem tudi zapela. Snemali so v Celju, na lokaciji III. OŠ, in na OŠ Polzela. V videospotu se pojavi skoraj 600 sodelujočih otrok, sodelovali so tudi številni Tinkarini prijatelji in pevski kolegi, nekaj kadrov pa je bilo posnetih tudi v Celju na igrišču Luke Dončiča. Foto: Medijales photography.