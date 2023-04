Projekt soseske Dečkovo naselje – DN 10 zaključen

Tri leta od položitve temeljnega kamna ima vseh šest blokov svoje stanovalce.

Stanovanjska soseska Dečkovo naselje – DN 10, za Celje izjemno pomemben projekt, je zaključen. Vrednost investicije je 17,4 milijona evrov. Od tega sta Mestna občina Celje in družba Nepremičnine Celje skupaj pridobili 5,8 milijona evrov evropskega sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Mestna občina Celje je izvedla tudi komunalno ureditev zemljišča v vrednosti 1,46 milijona evrov.

Od začetka do konca

Mestna občina Celje je jeseni 2018 v sodelovanju z družbo Nepremičnine Celje prijavila projekt v okviru Povabila k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij urbane prenove z mehanizmom Celostne teritorialne naložbe – CTN. Novembra 2019 so za izvedbo projekta prejeli odločitev o podpori iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republike Slovenije. Istega leta se je začela izgradnja komunalnega dela infrastrukture za novo stanovanjsko sosesko. Marca 2020 so položili temeljni kamen za gradnjo blokov. Decembra 2021 so slovesno odprli prva dva bloka, junija 2022 pridobili uporabno dovoljenje za tretji in četrti objekt, januarja letos pa še za zadnja dva bloka.

Kot so še dodali na celjski občini, ima tri leta po položitvi temeljnega kamna vseh šest blokov svoje stanovalce. 373 ljudi si je na Singenski ulici že ustvarilo novi dom, 20 se jih bo kmalu vselilo. Več o tem pa v aktualni številki časopisa Celjan.