Program počitniških aktivnosti za osnovnošolce bo v konjiški občini bogat

Mladinski center Dravinjske doline (MCDD) je tudi letos koordiniral pripravo skupnega letaka počitniških aktivnosti za osnovnošolsko mladino, ki jih bodo izvajali v občini Slovenske Konjice. Otroci se bodo lahko udeležili športnih, ustvarjalnih in izobraževalnih dejavnosti, ki jih organizirajo lokalna društva in zavodi.

Tisti, ki imajo radi šport, bodo uživali v atletskih treningih Konjiške atletske šole (KAŠ), aktivnem košarkarskem poletju ter športnih počitnicah z Miki športom. Na voljo bodo tudi plavalni tečaji in tečaji rolanja v organizaciji Alpske šole.

Za ljubitelje miselnih izzivov bo Šahovsko društvo vsak torek v juliju in avgustu pripravljalo delavnice in turnirje. Mladi ustvarjalci se bodo lahko udeležili šole kreativnosti v Mladinskem centru Dravinjske doline ali kreativnega tabora Zavoda Zdaj.

Sproščeno preživljanje prostega časa bosta omogočila Društvo prijateljev mladine Slovenske Konjice ter Oratorij z animatorskim programom. Taborniški rod Belega konja pa bo organiziral poletni tabor. Splošna knjižnica Slovenske Konjice bo ‘postregla’ sobotne poletne Kresničke s pravljičnimi večeri v parku.

