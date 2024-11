Prodajate ali uvažate plastične izdelke za enkratno uporabo?***

*** oglasno sporočilo

SUP proizvod (ang. Single-Use Plastic) je plastični proizvod za enkratno uporabo, ki je v celoti ali delno izdelan iz plastike, ter ni namenjen večkratni uporabi.

Kateri so SUP proizvodi?

• posode za živila

• zavitki in ovoji iz prožnega materiala

• vsebniki za pijačo do 3 l

• lončki za pijačo

• lahke plastične nosilne vrečke

• vlažilni robčki

• baloni

• tobačni izdelki

• ribolovno orodje

Na obalah Evropske unije je 85% morskih odpadkov iz plastike. Polovica teh plastičnih odpadkov so izdelki za enkratno uporabo. Najpogostejši med njimi so plastične vrečke, ovitki od čokolad in drugih živil, plastični kozarci, plastenke, plastične slamice in druga plastična embalaža za hrano. Zato je pomembno, da plastične izdelke, ki so embalaža, po uporabi odvržemo v za to namenjene zabojnike za embalažo.

Pomagali vam bomo izpolniti vaše obveznosti, ki izhajajo iz SUP uredbe.

Kdo ima obveznosti?

Proizvajalec* plastičnega proizvoda za enkratno uporabo:

• ki je embalaža, ali

• ki je prazen plastični proizvod.

*embaler

*uvoznik

