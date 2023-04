Priznanje ‘naj smučišče’ znova na Tri kralje

Že 32 zapored pod okriljem RTV Slovenija oz. več slovenskih radijskih postaj poteka akcija izbora naj smučišče, od najmanjših, do srednjih in velikih. Pomembno je, kakšne so razmere na progah, kako je poskrbljeno za varnost, katere so morebitne novosti, kakšne so cene smučarskih vozovnic in kako je poskrbljeno za dodatno animacijo ter zabavo. Glasovanje prepustijo javnosti. Slednja je letos v kategoriji malih smučišč znova največ glasov namenila Rekreacijsko turističnemu centru Jakec Trije kralji.

Spomnimo pa, da so na Treh kraljih prav to zimsko sezono še zadnjič uporabljali vlečnico Veliki vrh. Že prihodnjo sezono, decembra letos, naj bi jo nadomestila nova štirisedežnica.

To zimo našteli 98 smučarskih dni

Na Treh kraljih so minulo zimsko sezono 2022/2023 imeli skupno 98 smučarskih dni. To zimo si bodo zapomnili po nekaj novostih: postavili so novi trak za otroke in sestavili nov timing team ter izpeljali 12 tekem na njihovem smučišču. Predvsem pa je bila to zadnja zimska sezona, ko so uporabljali vlečnico Veliki vrh, ki jo bo že prihodnjo sezono nadomestila nova štirisedežnica. Postaviti nameravajo še nov lokostrelski poligon, bike park s tremi spusti z Velikega vrha in plezalno steno na Velikem vrhu.