Priznanja za najboljše regijske inovacije v Zreče, Teharje in Bukovžlak

Danes je Regionalna gospodarska zbornica Celje podelila priznanja za najboljše inovacije v celjski regiji. Letošnji inovacijski izziv so predstavljale inovacije, ki naslavljajo trajnost. Skupno so podelili kar 4 zlata priznanja, dva sta šla v roke Podjetju WEILER Abrasives, umetni brusi in nekovine. Zlato priznanje sta prejeli še podjetje EMA d.o.o – označevanje in sledljivost v industriji in logistiki iz Teharja in podjetje Inel iz Bukovžlaka. In kdo vse je še med nagrajenimi inovatorji?

Med 26 prispelimi inovacijami izpod rok 120 inovatorjev so štiri najboljše ideje prejele zlato priznanje in s tem uvrstitev na državni nivo tekmovanja. Med uspešnimi, a s srebrom nagrajenimi inovatorji, pa tokrat tudi podjetji GKN Driveline Slovenija iz Zreč z idejo implementacije merilne naprave za kontrolo ozobja tripode in Unior z inovacijo električno stojalo za popravilo koles. Srebrna plaketa pa je šla tudi v roke Marinke Vovk iz Centra ponovne uporabe za inovacijo studiokrog – »nov objekt, v katerem ni nič novega«. Inovacija z ladijskimi kontejnerji naslavlja omejene vire s trajnostnim pristopom, skladnim s krožnim gospodarstvom. Gre za tako imenovana »zero waste« stanovanja, pisarne in druge prostore. Vovk je to, kar je za marsikoga odpad, preoblikovala v nekaj novega. Regionalna gospodarska zbornica Celje je v njenem delu prepoznala tudi spodbudo drugim za učinkovito rabo materialov. »Ta pristop je simbol prehoda k bolj odgovornemu ravnanju z viri,« pojasnjujejo iz Celja. (A. S.)