Priznanja civilne zaščite trem dobitnikom na Bistriškem

Minuli ponedeljek, 3. marca, je v Oplotnici potekala osrednja regijska slovesnost ob Dnevu Civilne zaščite.

Posameznikom in organizacijam so bila podeljena priznanja Civilne zaščite za zasluge pri razvijanju in krepitvi pripravljenosti na nesreče, izvajanju zaščite, reševanja in pomoči ter odpravljanju posledic naravnih in drugih nesreč. Skupno je bilo podeljenih šest bronastih znakov CZ, šest srebrnih, trije zlati znaki ter tri plakete Civilne zaščite. Nekaj priznanj je romalo tudi na Bistriško:

1 od 3

Plaketo Civilne zaščite je prejela Gasilska zveza Slovenska Bistrica, ki letos obeležuje 70 let delovanja. V teh sedmih desetletjih je gasilstvo postalo glavna reševalna sila tudi na širšem Bistriškem. Zveza združuje 14 prostovoljnih gasilskih društev iz štirih občin. Imajo okoli 2400 članov, približno četrtina je mlajša generacija.

Bronasti znak Civilne zaščite je prejel predsednik PGD Zg. Bistrica Božidar Veber. Gasilec je že 50 let, kar 40 let je bil operativec. Vrsto let je bil podpoveljnik društva in aktivno sodeloval pri večini intervencij. Posebej je bil aktiven v času največjih nesreč, ki so prizadele občino, kot so žledolom, poplave in toče. Sodeloval pa je tudi pri drugih akcijah, bil dolgoletni mentor mladine in je vedno pripravljen pomagati.

Prav tako je bronasti znak Civilne zaščite prejel Aleks Belina iz PGD Oplotnica.

Slavnostni govornik na osrednji regijski slovesnosti je bil poveljnik Civilne zaščite Srečko Šestan. Prireditev je popestril Orkester Oplotnica z vokali Žane Višnar in Aljaža Kalška.