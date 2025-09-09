Prireditve v sklopu Poletja v Celju privabile še več obiskovalcev kot lani

S 27. Srednjeveškim dnevom na Celjskem gradu so se zaključile letošnje prireditve v okviru Poletja v Celju.

Prikaz srednjeveškega življenja in dediščine je privabil 1.200 obiskovalcev, kar je 33 % več kot lani. V sklopu Poletja v Celju pa je Zavod Celeia Celje s partnerji na petnajstih prizoriščih pripravil več kot 80 dogodkov, z dogodki, ki so jih organizirali drugi organizatorji, se jih je v dveh poletnih mesecih v knežjem mestu tako zvrstilo okrog 200.

Z obiskom so zadovoljni

Z obiskom Poletja v Celju so na Zavodu Celeia Celje zadovoljni. Kljub temu, da je bilo letošnje poletje precej deževno, na zavodu pravijo, da jim je bilo vreme precej naklonjeno, prestaviti ali odpovedati so namreč morali manj kot 10 dogodkov.

»Še vedno pa zasledujemo cilj, da gre v večini za dogodke na prostem in jih tam, tudi če to prinaša več logistike, želimo izpeljati,« je o tem povedala Tina Huremovič, svetovalka za kulturo & PR na Zavodu Celeia Celje, ter dodala: »Z obiskom smo zadovoljni, saj smo z raznovrstnimi vsebinami nagovarjali različne ciljne publike, pri vseh vrstah dogodkov pa smo zaznali povečano zanimanje in obisk.« Več o tem, kateri dogodki so bili najbolj obiskani in kaj nas čaka jeseni, pa preberite v jutrišnjem Celjanu. (MH, Foto LR Photography)