Priprave na novo študijsko leto v Celju

Celjske fakultete. Potekajo še zadnje priprave na novo študijsko leto.

Priložnosti. Programi fakultet dajejo študentom veliko možnosti za povezovanje z gospodarstvom.

V oktobru se začenja novo študijsko leto in tudi na Celjskem so dobro pripravljeni na novo sezono predaje znanja. Kot je pojasnila Katja Esih, direktorica Regijskega študijskega središča, podatki o vpisu za študijsko leto 2024/25 še niso dokončni, saj sta v teku še drugi in tretji prijavni rok, in ob tem dodala: »Pričakujemo, da bo število študentov v Celju ostalo podobno kot lani. V študijskem letu 2023/24 je bilo na visokošolske programe v Celju vpisanih 1.507 študentov, na višje strokovne šole pa 633 študentov. Skupno je bilo tako vpisanih 2.140 študentov, kar je tudi ocena za prihajajoče študijsko leto. Kljub nihanjem se število študentov v Celju ne spreminja bistveno.«

Novost

Pomembna novost v letošnji ponudbi je magistrski študijski program Zdravstvena nega, ki ga bo v študijskem letu 2024/25 začela izvajati Fakulteta za zdravstvene vede v Celju. Ta program je odgovor na naraščajoče potrebe po usposobljenem kadru v zdravstvenem sektorju in bo zagotovo pritegnil veliko zanimanja. Celje tako ostaja pomembno regionalno središče za visokošolsko izobraževanje in nudi študentom široko paleto programov, obenem pa krepi vezi z gospodarstvom, kar študentom olajša zaposlovanje po zaključku šolanja. Več o tem, kakšne možnosti imajo študentje v Celju in katere fakultete v knežjem mestu sploh obstajajo pa preberite v aktualni številki časopisa Celjan.