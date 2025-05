*** oglasno sporočilo

Priprava jedi s cvrtnikom na vroč zrak — okusno, hrustljavo in brez slabe vesti

V hitrem tempu vsakdanjika pogosto iščemo načine za pripravo okusnih in zdravih obrokov, ne da bi morali za to v kuhinji preživeti več ur. Cvrtniki na vroč zrak zato vse bolj pridobivajo svoje mesto v kuhinji, saj ponujajo priročno alternativo tradicionalnemu cvrtju brez olja in omogočajo hitro pripravo najrazličnejših jedi brez kompromisov pri okusu. Tega se zavedajo tudi pri Gorenju — njihovi modeli cvrtnikov na vroč znak omogočajo enostavno pripravo jedi in navdušujoče rezultate.

Zmogljivo in varčno do slastnih rezultatov

Cvrtniki na vroč zrak Gorenje poskrbijo za hrustljave užitke z uporabo hitrih grelnikov in ciklonskega pretoka zraka. Dvojna košara z nelepljivo površino je zasnovana tako, da omogoča enakomerno kroženje vročega zraka, kar zagotavlja odlične hrustljave rezultate. Z do 50 % manjšo porabo energije v primerjavi s klasično pečico pa omogoča prihranek čas in denarja.

Za vsakodnevne obroke, posebne priložnosti ali sladko razvajanje

V cvrtniku na vroč zrak lahko pripravite vse vrste mesa in zelenjave, ribe in morske sadeže, različne pite in sufleje, pa tudi pico. Pri tem so vam v pomoč različni prednastavljeni programi za popolnoma sproščeno kuhanje. Prav tako lahko izberete svoj način priprave jedi z ročno izbiro temperature od 80 pa vse do 200 stopinj Celzija ter z nastavitvijo časovnika na do 60 minut. Tako preprosto, kajne?

Gorenjev cvrtnik z odliko prestal nemški test

Nemška testna revija ETM je Gorenjev cvrtnik AF1700DB označila kot izjemno varnega za uporabo in enostavnega za rokovanje, predvsem po zaslugi sistema dvojnih košar. Izpostavila je tudi zelo dober učinek kuhanja, ne glede na vrsto hrane. Skupna ocena 92,2 % pomeni resnično “zelo dobro”!

V reviji so zapisali: “Cvrtnik AF1700DB iz Gorenja je po razpakiranju pustil pozitiven prvi vtis: razen nekaj zunanjih pomanjkljivosti je kakovosten, odlikuje ga stabilnost, zaradi katere modela ni mogoče niti nagibati niti premikati. Tudi v drugih pogledih je popolnoma varen, saj se njegove zunanje stene tudi pri dolgotrajnem kuhanju zelo zmerno segrejejo, tako da se na njih ni možno opeči. Jedi, ki jih lahko pripravljamo z AF1700DB, so odlične kakovosti. Posebej mamljive rezultate smo dosegli tako pri peki zelenjave kot pri sladkih dobrotah (kolački, torte itd.), pri čemer so se prednastavljeni programi izkazali za idealne.«

Optimizirajte svoj čas v kuhinji! Privoščite si novega kuhinjskega pomočnika in brez slabe vesti uživajte v hrustljavem krompirčku, sočnih zrezkih, zelenjavnih prigrizkih in okusnih sladicah.

1 ETM TESTMAGAZIN je na nemško govorečem trgu prisoten že 15 let in je ena najbolj zanesljivih testnih ustanov v Nemčiji. Proizvajalci z vsega sveta oglašujejo ocene njihovih testov, saj je vsak rezultat plod natančnega, nevtralnega in predvsem k potrošniku naravnanega testa.

