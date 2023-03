Primule najlepše uspevajo na hladnem.

Pisane primule ali vrtni jegliči nas razveselijo zgodaj spomladi s svojimi čudovitimi barvnimi cvetovi. So sorodnice naših domačih trobentic.

Marsikdo si namesto šopka rezanega cvetja kupi primulo, da bi si doma pričaral pomlad. Žal primula v pretoplem prostoru ne bo zdržala dolgo. Na toplem hitro odcveti, listi pa porumenijo zaradi suhega zraka. Primule so zato idealne, če jih lahko postavimo na prosto, na hladno mesto. Hladneje bo, dalj bodo cvetele.

Presadimo jih v rahlo in vlažna prst. V zaprtih prostorih se bo obdržala dlje zaradi vlage v zraku, zato je v bližino priporočljivo postaviti posodo z vodo ali cvetlico položiti v družbo drugih rastlin na vlažen pesek.

Posadimo jih lahko v korita in mešane nasaditve, ki krasijo zgodnje pomladanske nasade na oknih in pred v hišo. Kvalitetne primule imajo bogato razvite liste in veliko cvetnih nastavkov. Cvetove, ki so odcveteli, sproti odstranjujemo in s tem pospešujemo nastanek novih. Na ta način preprečujemo tudi nastanek bolezni.

