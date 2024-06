Priljubljeno igrišče obnovljeno!

Več igrišč. Do konca leta bodo obnovili še nekatera igrišča.

Igra na prostem je za otroke nekaj najlepšega, z igro se učijo, krepijo motorične sposobnosti in socialne veščine. Pri Ledeni dvorani in teniških igriščih v Mestnem parku so pred dnevi skupaj z otroki iz Vrtca Tončke Čečeve – enote Center – odprli prenovljeno otroško igrišče, ki ga je uničilo lansko poletno neurje.

Igrišče je bilo treba temeljito obnoviti. »V sodelovanju z Javnim podjetjem Zelenice smo sanirali škodo po neurju in poplavi ter uredili okolico. V celoti smo odstranili z muljem poplavljen rečni prodec in po celotni površini igrišča nasuli novega. Kupili in namestili smo nova igrala, ki so otrokom v veliko veselje. Vrednost vseh opravljenih del in novih igral je skupaj slabih 81 tisoč evrov, so pojasnili na MOC. O tem, kako je bilo na otvoritvi, pa tudi o tem, kje vse bodo igrišča še obnovili, pa v Celjanu.