Prihaja vinsko čokoladna sobota. V Podčetrtku pripravljajo 9. Festival vina in čokolade!

Pred devetimi leti se je v Podčetrtku porodila ideja o združitvi okusov vina in čokolade in nastal je največji vinsko čokoladni dogodek v Sloveniji, ki ga organizatorji iz leta v leto dopolnjujejo in nadgrajujejo. Tokrat 9. Festival vina in čokolade pripravljajo 27. aprila.

V vseh teh letih se je na omenjenem festivalu zvrstilo veliko število razstavljavcev in seveda še veliko več obiskovalcev. Vsako leto Festival obišče več kot 5000 ljubiteljev vina in čokolade, ki se vedno znova radi vračajo in dober glas o prireditvi širijo naprej, letos pa organizatorji zaradi vseh razstavljavcev, ki dajejo festivalu dušo in bogatega programa, pričakujejo še večji obisk. Dogodek je zaradi svoje raznolikosti namenjen vsem ljubiteljem čokolade in vina: mladim in starejšim, otrokom in staršem, samskim in parom, moškim in ženskam …

»Prepričani smo, da bo vsak našel del dogajanja, ki bo prav po njegovem okusu. Morda bo to v otroškem čokoladnem kotičku, v lepotilnem kotičku ali pa v zabavnem kotičku, v katerem bodo za otroke skrbela dekleta Zabavomanije. Letošnje tekmovanje v pripravi festivalske torte bo nekoliko drugačno dosedanjim, saj bodo prijavljene ekipe, biskvit torte, po receptu Gorazda Potočnika, pripravile kar doma, na samem dogodku pa bodo ekipe torto sestavile in dekorirale. Ponovno pripravljamo vinske delavnice s strokovnjakom, tekli bomo za Metulje hrabrega srca, obeta pa se nam tudi glasbeno zabavni vrhunec, saj letošnji, 9. Festival vina in čokolade, ponuja kar dve veliki imeni slovenske glasbe. V dopoldanskih urah bo po uradni otvoritvi festivala, ki jo bomo pripravili s Kvartetom Pušeljc, za zabavo skrbela Nika Zorjan, v popoldanskih urah pa legendarni Modrijani. Skozi celoten dan bo izpred dvorane, v vas Olimje vozil Turistični vlakec Hlapon, saj želimo, da obiskovalci spoznajo tudi našo okolico. Ob ubranem petju Vokalne skupine Emine, bomo razglasili županovo vino, ki ga bodo s svojim obiskom počastili tudi vinski vitezi. Nekaj dogajanja pa naj ostane skrivnost, saj to dogodek dela še bolj vabljiv,« napovedujejo organizatorji, ki se že devet let trudijo združiti velike in majhne, poznane in neznane vinarje in čokoladarje v Sloveniji. Na letošnjem dogodku, ki bo v Večnamenski dvorani Podčetrtek potekal med 9. in 20. uro, boste tako lahko degustirali ponudbo kar petdesetih slovenskih ponudnikov vina in čokolade, kar zagotovo obeta nekaj za vsak okus. (K. C.)