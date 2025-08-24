Od 25. do 27. avgusta v Celjski mladinski center ponovno prihaja Kreativni inkubator – trije dnevi navdiha, znanja, povezovanja in odličnih gostov. Letos je ta namenjen tematikam svetovljanstva, svetovnega nazora, presoje dejstev, družbene odgovornosti in oblikovanja osebnosti v današnji družbi, ter bo ponovno postregel s številnimi zanimivimi gosti. Dogodek bodo tudi tokrat organizirali EUROPE DIRECT Savinjska, Celjski mladinski center in pobudnica projekta, V.S. produkcija, Vladimira Skale . Foto: Celjski mladinski center .

