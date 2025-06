Prihaja dogodek za mlade Vesolje priložnosti

V četrtek, 19. junija, se v Vesoljskem centru Noordung v Vitanju pripravlja prav poseben dogodek za mlade, stare do 29 let, imenovan Vesolje priložnosti.

Na njem bodo tistim, ki so se morda izgubili nekje na svoji poti, skušali predstaviti številne možnosti za nadaljnji karierni in osebni razvoj. Na enem mestu se bodo namreč združili predstavniki podpornega okolja celotne regije, na dogodku bodo namreč sodelovali: Zavod za zaposlovanje, program PUM-O+, ljudske univerze, Inkubator Savinjske regije in programi izobraževanja odraslih. Gostje dogodka pa bodo tudi psiholog Matic Munc, podjetnik Rok Makovec in Žan Kidrič, nagrajenec Andragoškega centra Slovenije.

Mlade bodo tja pripeljali z dvonadstropnim avtobusom, ki bo pobiral v Celju in Vojniku, na njem jih bo animiral DJ, ob koncu konference pa bodo lahko uživali v številnih aktivnostih, tihem disku in nastopu 6pack Čukurja. (MH)