Prihaja CENTRALKA

Uporabno. Plačevanje parkirnine, nakup vozovnic, kmalu še muzejske vstopnice in drugo.

Celjska občina bo julija uvedla mestno kartico in aplikacijo Centralka, ki bo po napovedih poenostavila plačevanje parkiranja, omogočila nakup vozovnic za mestni potniški promet in uporabo javnega sistema izposoje koles. V prihodnosti bo možno s Centralko plačevati muzejske vstopnice, oglede znamenitosti, storitve mestne uprave in javnih podjetij.

Centralka bo po pojasnilih Mestne občine Celje vsaj delno odpravila težave z iskanjem kovancev za plačilo parkirnine in iskanje prostih parkirnih mest, saj bodo občani in obiskovalci z aplikacijo lahko plačevali parkirnino in jo po potrebi na daljavo tudi podaljšali.

Javni prevoz bo cenejši

Prav tako bodo v aplikaciji lahko dobili informacijo o prostih parkirnih mestih. Število teh bodo lahko razbrali že na digitalnih tablah, ki so v mestu že postavljene in bodo začele delovati hkrati z zagonom Centralke.

Javni prevoz naj bi z mestno kartico postal še cenejši, saj bosta kartica in aplikacija omogočali neomejeno število dnevnih voženj. V mobilni aplikaciji bodo uporabniki lahko preverili tudi, kdaj točno bo mestni avtobus prispel na želeno postajo. O ostalih prednostih pa v aktualni številki Celjana, ki vas že čaka na prodajnih mestih.