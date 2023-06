Pridobili so dve novi stanovanjski skupini

Uporabniki. Za dvanajst njihovih uporabnikov.

Center za varstvo in delo (CVD) Golovec je prejšnji teden uradno odprl dve novi stanovanjski skupini za svoje uporabnike. Nahajata se v Bevkovi in Hacetovi ulici. Kot je pojasnila Mojca Murko, direktorica CVD Golovec, gre za dve ločeni enoti, v vsaki biva po šest uporabnikov. S tem so razselili enoto CVD Golovec. Uporabniki so novih prostorov zelo veseli, saj je, kot pravi direktorica, tukaj čisto drugačno vzdušje, sobe so drugačne … Sicer pa sta to za CVD Golovec druga in tretja enota, eno imajo še v Novi vasi, kjer bivajo njihove uporabnice.

Denar za investicijo so pridobili z uspešno prijavo na evropski razpis, skoraj polovico denarja so zagotovili sami. Sprva je bilo v načrtu okrog 600 tisoč evrov, a se je zadeva podražila na skoraj milijon evrov. Del denarja so porabili tudi za nakup dveh vozil za prevoz uporabnikov.

Povezanost skupnosti

»Zelo smo veseli, da CVD Golovec uspešno izvaja svoje investicije in deluje v tem okolju, kjer si prizadevamo za maksimalno povezanost skupnosti. Prostori so izjemno lepi, prostorni in svetli in nudijo idealne bivalne pogoje za 12 stanovalcev,« je ob odprtju prostorov dejal Matija Kovač, župan Mestne občine Celje.