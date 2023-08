Pridobili denar za projekt Grajske poti

Celjska občina je s projektom Grajske poti uspela na razpisu gospodarskega ministrstva za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah.

Projekt je ocenjen na nekaj manj kot 558 tisoč evrov, od tega so Celju dodelili 350 tisoč evrov.

Kot so sporočili s celjske občine, gre za investicijski projekt v javno turistično infrastrukturo na območju grajskega griča okoli Starega gradu Celje, ki obsega več ureditev, in sicer nove povezovalne poti ter tematske točke in počivališča z ustrezno opremo.

Uspešen tudi Tehnopark

Med drugim bodo tako uredili geološko pot, pot z igro v dolino, panoramsko pot, razgledne ploščadi nad tamkajšnjim plezališčem, dva vhodna portala, lotili se bodo tudi digitalne nadgradnje ob obstoječi Pelikanovi poti.

Celjska občina je bila uspešna tudi pri prijavi na poziv ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj EU projekt, moj projekt 2023, na katerega so se prijavili s projektom Generator Tehnoparka Celje. Več o tem v aktualnem časopisu Celjan, ki vas že čaka na prodajnih mestih.