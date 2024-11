Preprosta fižolova juha

Sestavine za 4 osebe:

voda od kuhanega fižola

večja skodelica kuhanega fižola (češnjevec ali sivček)

pol glavice česna

malo olivnega olja

malo masla

rezanci za juho

sveže mleti poper

Priprava:

1. korak:

V kozici na mešanici masla in olja rahlo prepražimo nasekljan česen, da prijetno zadiši, nato dodamo vodo, v kateri smo skuhali fižol in skodelico kuhanega fižola ter pustimo, da vse skupaj zavre. Soliti običajno ni potrebno, saj je fižolova voda že slana, jo pa lahko obilno popramo, saj poper doda novo razsežnost tej okusni juhi.

2. korak:

Juho odstavimo z ognja in jo zblendamo s paličnim mešalnikom, dokler ni gosta in gladka.

Kozico znova pristavimo na ogenj, počakamo, da juha zavre in dodamo tanke rezance ter na majhnem ognju kuhamo še dve ali tri minute. Če imamo zelo tanke rezance, je dovolj, da juha zavre, nato jo odstavimo, pokrijemo in pustimo minutko, da se rezanci zmehčajo.

Nasvet:

Če imamo premalo fižolove vode, dodamo še kozarec vode ali jušne osnove, v tem primeru

preverimo, če je treba juho dosoliti. Mi smo imeli 6 dcl fižolove juhe in smo dodali 4 dcl vode. Gostoto juhe lahko po želji uravnavamo, če želimo, da je juha še gostejša, dodamo še malo fižola.

1 od 1

Iz vode v kateri skuhamo fižol in jo običajno zavržemo, lahko pripravimo preprosto, a zelo

okusno juho po receptu ome Angele z Dolenjske, kjer so se gospodinje v hudih časih naučile, da se ničesar ne zavrže.