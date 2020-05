Preprost pudingov biskvit

1 pecilni prašek

2 jajci

9 žlic moke

2 žlici olja

9 žlic sladkorja

9 žlic mleka

1 vanilin sladkor

1 puding po okusu, čokolada ali vanilija

Penasto umešamo sladkor, vanilin sladkor in jajca, nato dodamo ostale sestavine. Mešamo, da dobimo gosto maso. Uporabimo lahko samo vanilijev ali samo čokoladni puding. Maso zlijemo na pekač na katerega smo dali peki papir in pečemo v naprej ogreti pečici na 180 stopinj 20-25 min. Preverimo, če je biskvit pečen z zobotrebcem. Ohlajen biskvit razrežemo na kocke in ponudimo.