Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline že poteka

Projekt Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline bo do leta 2033 omogočil postopno opustitev rabe premoga ter prehod na obnovljive vire energije. Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja bo prinesla pomembne okoljske in finančne učinke.

Letno bo prihranjenih več kot šest tisoč ton emisij CO₂, po trenutnih cenah energije pa bodo prihranili približno 1 milijon evrov na leto. Dela na terenu že potekajo, v kar so se ob obisku in podpisu pogodbe za nepovratna sredstva v višini 23,4 milijona evrov prepričala tudi minister za okolje, podnebje in energijo mag. Bojan Kumer in minister za kohezijo in regionalni razvoj dr. Aleksander Jevšek.

Dela že potekajo

Preobrazba sistema ogrevanja že poteka. Komunalno podjetje Velenje je v letu 2024 obnovilo 246 metrov magistralnega vročevoda, v naslednjih dveh letih pa bo sledila obsežna prenova primarnega in magistralnega omrežja v skupni dolžini 1.851 metrov ter tehnološka posodobitev toplotnih postaj.

Trenutno poteka obnova vročevodov na območju Krajevne skupnosti Gorica, kjer dela potekajo skladno s terminskim planom. Dela na parkirišču v prvi fazi odseka 6 se zaključujejo, nadaljevalo se bo z odpiranjem trase proti zgornjemu delu parkirišča.

V izvajanju je tudi obnova vročevoda pri vrtcu Vrtiljak, v septembru pa bo sledila obnova na območju parkirišč pri stavbi sodišča v Velenju. Rok za dokončanje del je julij 2026.

Obnova toplotnih postaj prav tako aktivno poteka, rok za dokončanje teh del je maj 2026. Trenutno gradnja poteka na območju Jenkove in Jurčičeve ceste (TPP 126), nadaljevala pa se bo na Šlandrovi ulici v Velenju in na Cankarjevi ulici v Šoštanju. (MH)