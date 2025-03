Prenove igrišč in nova tribuna

Sodobne športne površine. Mestna občina Celje je uspešno dokončala več pomembnih projektov, ki so obogatili športno infrastrukturo v mestu.

Obnovljeno športno igrišče pri Osnovni šoli Hudinja, ki je lani dobilo novo podobo, je zdaj bogatejše še za sodobno tribuno na severni strani. Prejšnjo strukturo, ki je bila dotrajana in neprimerna za uporabo, so zamenjali z varno in funkcionalno betonsko konstrukcijo. Spomladi bodo končali tudi z zemeljskimi deli in poskrbeli za ureditev okolice tribune. Skupna vrednost pridobitve znaša dobrih 92 tisoč evrov.

Nič več ograjeno

Prav tako so na MOC poskrbeli za odprtje doslej ograjenega športnega igrišča pri Letnem kopališču Celje. Igrišče, ki je bilo pred leti obnovljeno, so lahko doslej v času obratovanja celjskega bazena uporabljali le njegovi obiskovalci. Na MOC so se skupaj z družbo ZPO Celje odločili, da bo odslej dostop do igrišča vso leto omogočen vsem občanom, kar bo prispevalo k še boljšim možnostim rekreacije v mestu. Za odprtje igrišča, ki obdaja letno kopališče, so se močno zavzemali tudi v Krajevni skupnosti Medlog. Z deli bodo kmalu končali.

Sodobno igrišče

Januarja so uspešno končali tudi s prenovo igrišča na Trubarjevi ulici v Mestni četrti Savinja. Projekt, vreden nekaj manj kot 89 tisoč evrov, prinaša sodoben in prijazen prostor za igro, rekreacijo ter druženje. Na igrišču so postavljena nova otroška igrala, orodje za vadbo na prostem ter miza za namizni tenis. Prav tako so igrišče opremili z novo urbano opremo, obstoječi kamniti zid so preuredili v območje za počitek. Zasadili bodo še nova drevesa in s tem ustvarili naravno in varnejšo ločnico med igriščem in bližnjim parkiriščem. Gradbena dela je izvedlo javno podjetje Zelenice. Mestna občina Celje tako nadaljuje z načrtnim vlaganjem v urejanje otroških in športnih igrišč ter zagotavljanjem kakovostnih javnih površin za aktivno in zdravo preživljanje prostega časa. (UC)