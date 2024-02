Prenova v domu za starejše

Do maja bodo zgradili zunanje dvigalo s terasami. Prihodnje leto bo zaključena še rekonstrukcija nekaterih nadstropij, kjer bodo pridobili večje in svetlejše skupne prostore.

V Domu ob Savinji potekajo dela za izboljšanje bivanjske izkušnje stanovalcev in zaposlenih. Od konca lanskega leta gradijo zunanje dvigalo s terasami na južnem delu stolpiča, ki ima osem nadstropij. Nova pridobitev bo zagotovila varnejše bivalno okolje za stanovalce in njihove svojce ter varnejše delovno okolje za zaposlene.

Dvigalo in panoramske terase

»Z novim dvigalom bomo nadgradili bivalni standard, prav tako bo nova pridobitev v primeru požara omogočila hitrejši umik stanovalcev in zaposlenih,« nam je razložila direktorica Doma Bojana Mazil Šolinc. Poleg tega bodo v vsakem nadstropju pridobili še teraso od dvigalu, kar bo nov oz. dodaten prostor za druženje. »Stanovalci bodo lahko na novih terasah uživali ob sončnem vzhodu in zahodu, opazovali Stari grad in reko Savinjo ter spremljali prireditve v parku, ki ga imenujemo Sončni vrt.«

