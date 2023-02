Prenova avtoceste med Dramljami in Slovenskimi Konjicami bo trajala dve gradbeni sezoni

Eden večjih gradbenih posegov na slovenskem avtocestnem omrežju v tem in prihodnjem letu bo prenova odseka med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Dars je že izbral izvajalca, to je konzorcij novomeškega CGP s partnerjema, sarajevsko družbo Euro-Asfalt in ljubljansko Iskro. Ponudbena cena izbranega izvajalca je skoraj 70 milijonov evrov brez DDV-ja.

Na omenjenem odseku štajerske avtoceste bodo med drugim prenovili voziščno konstrukcijo, izvedli gradbeno in elektro-strojno obnovo predorov Golo rebro in Pletovarje, obnovili viadukte Škedenj I. in II. ter Grapa, postavili protihrupne ograje in zamenjali signalizacijo.

Dela bodo torej po napovedih Darsa trajala vsaj dve gradbeni sezoni, torej letos in v letu 2024. Promet naj bi bil med pripravljalnimi deli urejen po polovici avtoceste, po dveh zoženih pasovih v vsako smer vožnje, med glavnimi deli pa po enem pasu v vsako smer vožnje. (STA, J. M.)

