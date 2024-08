Stari grad je bil tokrat prizorišče znane zgodbe Celjskih grofov v povsem drugačni plesno-gledališki adaptaciji v režiji in koreografiji Aleksandra Saša Ilića iz Srbije, ostali ustvarjalci predstave pa so v večini Celjani. Obiskovalci so lahko doživeli edinstveno izkušnjo potopitvenega gledališča, ki se od klasičnega razlikuje po tem, da neposredno vključi obiskovalce v samo predstavo. Z vami delimo nekaj foto utrinkov.

