Prekmurski bograč

Sestavine:

400 g govejega bočnika

400 g svinjskega plečeta

200 g divjačinskega mesa

2 žlici svinjske masti

4 večje čebule

1 sveža rdeča paprika

4 stroke česna

žlica sladke mlete rdeče paprike

žlica paradižnikove mezge

lovorjev list, timijan, majaron

sol in poper

3 večje krompirje

2 dl rdečega vina

pekoč feferon

Priprava:

1. korak:

Na svinjski masti na šibkem ognju počasi dušimo sesekljano čebulo in narezano svežo papriko.

Dušimo toliko časa, da se čebula razpusti. Dodamo sesekljan česen in na kolobarje narezan

feferon, mleto sladko papriko, paradižnikovo mezgo in ostale začimbe ter med mešanjem še malo popražimo. Nato dodamo na kose narezano govedino, zalijemo z malo vode, pokrijemo in počasi dušimo eno uro. Vmes večkrat premešamo.

2. korak:

Kot drugo vrsto mesa dodamo divjačino, dušimo 30-45 minut in nato dodamo še na kose

narezano svinjsko meso, premešamo in spet počasi dušimo 30-45 minut.

3. korak:

Dodamo še na večje kose narezan krompir in kuhamo 30-40 minut oz. do mehkega. Če je

potrebno, prilijemo malo vode, le toliko, da je tudi krompir pokrit, ne pretiravamo, saj mora biti bograč gost. Šele ko se krompir skuha, prilijemo rdeče vino in odkrito kuhamo še 15 minut, da alkohol izhlapi in se omaka zgosti.

Za to okusno prekmursko enolončnico si je treba vzeti čas, bližnjic za to jed ni. Bograč je

najboljši, če ga počasi kuhamo v litoželeznem loncu, da se meso kar topi v ustih.