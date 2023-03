Predstavitev knjige o Ukrajini

V dvorani Doma sv. Jožef je v februarju potekal Mohorski večer, na katerem je slovenski zgodovinar dr. Aleš Maver predstavil svojo knjigo Ukrajina od igre prestolov do vojne za samostojnost. Poznavalci pravijo, da je to knjiga, ki jo morate prebrati, da razumete družbeni in zgodovinski kontekst, ki je pripeljal do vojne.

Dr. Aleš Maver: »Srž moje knjige v enem stavku: Tragična zgodba o tem, kako je poljska država padla na izpitu v odnosu do Ukrajine, zaradi česar je vzhodni dejavnik vstopil v ukrajinsko zgodovino.« Foto: Celjska Mohorjeva družba.

Oglas