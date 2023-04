V sklopu prireditev ob prazniku Mestne občine Celje je na ploščadi pred I. gimnazijo v Celju potekala tradicionalna predstavitev javnih služb. Svoje poklice in vozila so predstavljali Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Policijska uprava Celje, Poklicna gasilska enota Celje, Civilna zaščita, Zdravstveni dom Celje in Mestna občina Celje. Foto: MOC.



