Predstavili sta se na Braloskopu

Na prvem bralnem festivalu Braloskopu, ki je potekal v domu športa in kulture v Poljčanah, sta sodelovali tudi članici literarne sekcije Kulturnega društva Loče, Majda Labotar iz Loč in Justina Strašek iz Spodnjega Jerneja.

Braloskop je strokovno zasnovan festival, ki se osredotoča na spodbujanje bralne kulture, razvoj kritičnega mišljenja in povečevanje pismenosti v lokalni skupnosti in širše.

Predstavili sta svoje knjižne izdaje, Majda Labotar pa je sodelovala tudi v tako imenovani Navdihovalnici. To je prostor ustvarjalnosti, kjer se prepletajo ideje, zgodbe in navdihujoče predstavitve.

Festival je bil odlično organiziran in tudi zelo dobro obiskan. (L. M.)

