Predavanje o gozdovih Boča

V nedeljo, 7. septembra, je v depandansi pri Planinskem domu na Boču potekalo strokovno predavanje mag. Draga Nemca o rastlinskem bogastvu gozdov Boča. Dogodek, pripravljen v okviru projekta Boč skozi zgodbe, naravo in inovacije, je pritegnil številne poslušalce, med njimi domačine in obiskovalce iz drugih krajev.

Predavatelj je predstavil izjemno pestrost rastlinskih vrst, ki jih omogočajo geološka podlaga, relief in klima, ter izpostavil bogate gozdne združbe od bukovih do lipovih in gabrovih gozdov. Ob fotografijah je predstavil značilne drevesne vrste ter redke in endemične rastline, kot so turška lilija, kranjska bunika in dvolistni vimenjak. Dotaknil se je tudi živalskega sveta, ki vključuje številne zaščitene žuželke in metulje.

Ob zaključku je poudaril pomen varstvenih območij, med njimi pragozdnega rezervata Boč in Krajinskega parka Boč–Donačka gora. Ker je bilo zanimanje veliko, je že napovedal spomladansko predavanje na prostem, posvečeno travniškim rastlinam.

Dogodek je potrdil, da Boč s svojo naravno raznolikostjo ostaja dragocen prostor raziskovanja in doživetij.

1 od 4