Pred konjiško OŠ Ob Dravinji od jutri varnostniki in policisti, danes incident

Na konjiški osnovni šoli Ob Dravinji se je dopoldne zgodil incident, v katerem je prišlo do fizičnega nasilja med delavci šole in staršem. Nasilju so bile priča tudi učenke in učenci. Ravnateljica Nevenka Brdnik je o dogajanju že naslovila pismo na starše učencev, ki obiskujejo to šolo in v njem podorbno pojasnila situacijo in ukrepe. Napisala je takole:

Spoštovani starši in skrbniki.

Kot ravnateljica OŠ Ob Dravinji sem vas danes tekom dopoldneva obvestila, da bo šola Ob Dravinji zaradi zagotovitve varnosti za vse na šoli, tako za učence in učenke, kot tudi za zaposlene, zaklenjena.

Na tem mestu sem vam dolžna posredovati več informacij, vse pa z namenom, da vas seznanimo z razlogi za ta naš varnostni ukrep.

Glavni razlog za dodatno varovanje šole je onemogočeno sodelovanje s staršem, ki je že v preteklosti bil nasilen in agresiven v komunikaciji do zaposlenih na šoli, in zoper katerega smo v preteklosti podali več ovadb za kršitev javnega reda in miru. Zadeva na sodišču še ni zaključena. O težavnem staršu smo v preteklosti na Svetu staršev že govorili in v letu 2022 smo imeli zaradi dotičnega starša fizično varovanje varnostne službe.

Danes zjutraj je dotični in ta isti starš ponovno izvajal verbalno nasilje nad nami, zaposlenimi. Tekom dopoldneva smo se obrnili na PP Slov. Konjice in podali ovadbo zoper kršitev javnega reda in miru s strani tega starša. Hkrati smo na PP Slov. Konjice izrazili zahtevo, da kot šola želimo, da je ob končanem pouku na šolskem prostoru prisotna policija. Prav tako smo se obrnili na CSD Slov. Bistrica, kjer je voden sodelovalni odnos z dotičnim staršem. Kot ravnateljica sem se obrnila tudi na Inšpektorat RS za šolstvo, vse z namenom, da temu staršu prepovemo vstop v šolo in zagotovimo varnost vseh otrok in zaposlenih na šoli.

Po končanem pouku, ko je starš želel prevzeti svojega otroka proti volji otroka, pa je zadeva eskalirala do te mere, da je bil ta starš fizično nasilen do delavcev šole in jih tudi poškodoval. Temu dogajanju so bili žal priča učenci in učenke, ki so čakali na odhode šolskih avtobusov.

Spoštovani starši, spoštovani skrbniki.

Moja osnovna naloga mene kot ravnateljice je, da zagotovim varno šolsko okolje in da v tem primeru temu dotičnemu staršu s pomočjo drugih institucij absolutno prepovemo fizični vstop v šolo. Moram vam sporočiti, da danes intenzivno sodelujemo s Policijo in s CSD Slov. Bistrica in da bomo od jutri dalje imeli okrepljeno varnost na šoli tudi z varnostno službo in na zunanjih površinah s policijsko patruljo.

O našem nadaljnjem ukrepanju vas bom obvestila jutri, vas pa prosim, da se z otroki, ki so bila priča temu dogodku pred šolo, doma pogovorite in jih pomirite v smislu, da jih bomo odrasli v vsakem primeru zavarovali.

O temu dogodku se bomo z učenci pogovorili tudi mi v šoli.

Za vse vas, spoštovani starši in skrbniki, pa naše ukrepanje pomeni, da boste morali otroke prevzemati pred vhodi v šolo in seveda dodatno skrb, da bodo otroci v naši šoli varni. Verjamem, da bomo s pomočjo varnostnih organov, ki so za to pristojni in imajo možnost ukrepanja proti dotičnemu staršu, to tudi dosegli.

Lepo vas pozdravljam.

Ravnateljica Nevenka Brdnik