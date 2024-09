Pred bistriškim zdravstvenim domom več sto ljudi čaka na vpis k novi zdravnici

Pred bistriškim zdravstvenim domom je to jutro nepopisna gneča. Več sto ljudi čaka v vrsti za vpis k novi zdravnici. Danes je namreč pričela z delom nova družinska zdravnica, ki je bila pred leti že zaposlena v tem ZD, to je dr. Marija Osovnikar.

»Gneča je precejšnja, nepopisna. Nas to izredno žalosti, a sistem je pač narejen tako, da je potrebno opraviti izbiro osebnega izbranega zdravnika, to pomeni, da pacienti morajo priti, se vpisat in podpisat izjavo. Pričakujemo, da bo zapolnjeno v kratkem,« pravi direktorica ZD Slovenska Bistrica mag. Urška Sedmak.

Nova zdravnica bo lahko sprejela okoli 1500 pacientov, odvisno od starostne strukture. Najverjetneje bo njena glavarina zelo hitro zapolnjena. Kaj pa tisti, ki bodo še vedno brez zdravnika? »Pomirjeni smo malo s tem, da se jutri začne možnost izbire za zdravnika v Poljčanah. Kdor danes ne bo mogel narediti opredelitve, lahko poskusi v Poljčanah,« dodaja Sedmak.

Z jutrišnjim dnem prav tako začenjata z delom v Zdravstvenem domu Slovenska Bistrica dva zdravnika specialista ginekologije in porodništva. Zdravnica Maja Franić Ivanišević bo zaposlena za polni delovni čas. Za polovični delovni čas pa prihaja tudi zdravnik Saša Rakić.