Praznovanje krajevnega praznika KS Fram

V teh dneh slavijo krajevni praznik v KS Fram. Pripravili so kar devetdnevni program.

V soboto so priredili ribiško srečanje in brezplačne meritve krvnih vrednosti, nadaljevali v nedeljo s spominsko slovesnostjo na Jugovi domačiji , v prihodnjih dneh sledijo športni turnirji v odbojki, šahu, kegljanju, tenisu in pikadu. »V središču dogajanja pa bo Framsko popoldne, ki bo v petek združilo domača društva, glasbo in druženje na prostem,« je pojasnila predsednica krajevne skupnosti Vlasta Stavbar.

Nabor dogodkov

september 2025 – ponedeljek

Turnir v odbojki – mešane ekipe, pričetek ob 17. uri v veliki dvorani DTV Partizan Fram, v organizaciji DU Fram.

september 2025 – torek

Ekipno šahovsko prvenstvo PZDU, pričetek ob 10. uri v sejni sobi DTV Partizan Fram, v organizaciji DU Fram.

september 2025 – sreda

Ob 10. uri prireditev v spomin na požgano Planico. Spominska slovesnost s kulturnim programom ter položitvijo venca pri spomeniku na Baronovi domačiji ter položitev venca pri Lovskem domu na Planici, v organizaciji KO ZB za vrednote NOB Fram.

Otvoritev delovanja nove Sekcije v pikadu – tekmovanje posameznikov, pričetek ob 16. uri v prostorih kegljišča Fram, v organizaciji DU Fram.

september 2025 – četrtek

Pohod in kolesarjenje po Krajevni skupnosti Fram, pričetek ob 15. uri pred PGD Fram, v organizaciji DU Fram.

Izmenjava izkušenj v vzdržljivostnem športu ob 19. uri v organizaciji Turističnega društva krajanov Ješenca Požeg.

september 2025 – petek

Od 16. do 20. ure FRAMSKO POPOLDNE na platoju pred gasilskim domom Fram – v organizaciji Društva Zlati studenec Fram, v sodelovanju z društvi. Predstavitev framskih društev in glasbeno – kulturni program.

Ob 16. uri otvoritev in predstavitev Učne poti OŠ Fram v sklopu Framskega popoldneva.

Turnir v kegljanju s kroglico na vrvici, pričetek ob 9. uri v prostorih kegljišča Fram, v organizaciji DU Fram.

Šahovsko društvo Fram organizira Šahovski turnir v restavraciji Shell s pričetkom ob 18. uri.

september 2025 – sobota

Ob 10. uri otvoritev razstave ročnih del Unikat DU Fram v mali telovadnici, razstava odprta do 17. ure.

Hitropotezni turnir v šahu ob 16. uri v organizaciji Turističnega društva krajanov Ješenca Požeg.

Kegljanje na vrvici z začetkom ob 16. uri v organizaciji Turističnega društva krajanov Ješenca Požeg.

Ob 16. uri pohod okoli jezera Požeg, v organizaciji Turističnega društva krajanov Ješenca Požeg.

Ob 9. uri Teniški klub Fram organizira teniški turnir, ki se ga bodo lahko udeležili vsi ljubitelji tenisa.

september 2025 – nedelja

Društvo krajanov Loka organizira družabne igre: metanje krogov na kol, rusko kegljanje in turnir v šnopsu, ob 15. uri na igrišču v Gradišču.

Organizatorji se veselijo vaše prisotnosti in sodelovanja pri praznovanju krajevnega praznika KS Fram.