Praznovali pomlad, življenje in poezijo ter razglasili Minattijevo pesem leta

Tradicionalno branje poezije ob začetku pomladi, svetovnem dnevu poezije in rojstnem dnevu pesnika Ivana Minattija smo to dopoldne priredili pri pesnikovem kipu, ki pred medijsko hišo Novice in Radiem Rogla sedi že celo desetletje.

Minattijevi poeziji, ki sta jo prebirala voditelja Radia Rogla Lučka Klajne in Aleš Mrzdovnik, je prisluhnila pisana množica obiskovalcev vseh generacij. Med njimi tudi Minattijeva soproga Lojzka Špacapan in hči Katarina Minatti.

»Da nastane lepa pesem, se mora poklopiti več pogojev, največ pa se rodi iz človekove stiske, tedaj je poezija najmočnejša,« je povedala gospa Lojzka in zbranim tudi zaupala, da je njena najlepša Minattijeva pesem Odkar vem zanjo.

Zbrane je nagovorila tudi direktorica medijske hiše Novice in Radia Rogla Slavica Oblak, ki je dejala, da z velikim veseljem spremlja številne obiskovalce, ki že desetletje radi posedijo pri kipu Ivana Minattija. »Prepričana sem, da daje ta spomenik mestu posebno energijo, saj je posvečen pesniku ljubezni. Ponosni smo, da delimo isto dvorišče.«



Minattijeva pesem leta

Na krajši slovesnosti v sončnem petkovem dopoldnevu smo razglasili tudi zmagovalno pesem nagradnega pesniškega natečaja Minattijeva pesem leta, ki ga v naši medijski hiši prirejamo že od leta 2018. Tudi na letošnji natečaj so se odzvali številni pesniki občin Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje in Oplotnica. Člani komisije so pohvalili vse avtorje, saj pesniki kažejo napredek pri obvladovanju pesniškega jezika in osredotočanju na mnogim neopazne trenutke in drobnosti življenja.

V sodelovanju z občinami Zreče, Slovenske Konjice, Vitanje in Oplotnica, ki podpirajo natečaj tudi z oblikovanjem fonda za nagradni sklad; izbrana pesem prejme 200 evrov, smo za Minattijevo pesem leta razglasili pesem Ljubezen budiš Ivane Petek s Selskega Vrha. Nagrado sta pesnici podelila konjiški župan Darko Ratajc, ki je pesnici voščil in obljubil, da se bo Minattijevo pesem leta naučil na pamet, ter direktorica Slavica Oblak.

Pesem jo lovi že vse življenje

Gospa Ivana pesmi rada piše že vse življenje, nam je povedala, in tudi pri njenih 88. letih še zmeraj rada poprime za svinčnik. »Pesem pride iz podzavesti, jaz samo vzamem svinčnik in jo zapišem,« je povedala pesnica, ki je v samozaložbi izdala že štiri pesniške zbirke, v katerih prevladujejo različne tematike. Nagrade pesniškega natečaja se je zelo razveselila.

Izbrane pesmi natečaja smo razstavili v Minattijevi knjigobežnici, kjer jih še lahko prebirate. Prijetno dopoldansko druženje, ki ga je povezovala urednica Radia Rogla Valerija Motaln, je popestrila mlada saksofonistka Ariela Medved z Loške Gore, končali pa smo ga ob Minattijevi kavi, ki jo je postregel šef Puba Tattenbach Matjaž Štoleker.



Minattijeva pesem leta 2025

Ljubezen budiš

Ko človek odsluži,

nič več ne zasluži.

Čaka na konec,

ker prazen je lonec.

Potegni se zase,

štej svoje čase.

Zravnaj krivice,

izberi resnice.

Ko čas te odnaša,

nič te ne vpraša,

kaj si imel,

kam boš odšel.

V temi živiš,

nič ne želiš.

Sanje loviš,

ljubezen budiš.

Ivana Petek, Selski Vrh