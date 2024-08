PRAZNIK POHORSKEGA LONCA Na Rogli vihteli kuhalnice, dobro jedli in se veselili

Praznik pohorskega lonca. Le redkokatera jed se lahko pohvali s svojim praznikom, tako kot znameniti pohorski lonec.

14. Praznik pohorskega lonca so zadnjo julijsko nedeljo zakuhali na Rogli. No, kuhale so prijavljene ekipe, ki so se pomerile v pripravi znamenite enolončnice, obiskovalci pa so vsekakor dobro jedli.

Na Rogli je že od dopoldneva dišalo iz kotlov, kjer so marljive roke priložnostnih kuharjev rezale, sekljale, pražile, mešale in okušale jed, ki so jo pred desetletji začeli pripravljati prav na Rogli. Tokrat so ekipo ocenjevalcev najbolj prepričali priložnostni kuharji iz Selnice ob Dravi.

Mati pohorskega lonca

Mesno-zelenjavna enolončnica združuje okuse, značilne za kraje na Pohorju. ‘Mati’ pohorskega lonca je žal že pokojna Darinka Orlačnik, nekdanja vodja kuhinje v Hotelu Planja na Rogli. Darinka je po raziskovanju kulinaričnih posebnosti tega območja recept prva zapisala in ga javno predstavila leta 1995 na Mednarodnem obrtnem sejmu v Celju. Odtlej je pohorski lonec ena najbolj prepoznavnih jedi Pohorja, ki jo po Darinkinih napotkih postrežejo s kosom črnega ali čebulnega kruha, da še poudari okus enolončnice. Seveda za posladek ne sme manjkati kos borovničevega zavitka in tudi zadnjo julijsko nedeljo je obiskovalcem teknil.

Tekmovalo osem ekip

Tokrat se je za naziv mojstrov pohorskega lonca s kuhalnicami borilo osem ekip: Selniški pležuharji, Pašna skupnost Rogla, Oldtimerji, Društvo kmetic Zarja, Lovska družina Zreče, Caffe Nina Zreče, Dobra volja Pristava in Ljudski godci iz Pake nad Vitanjem. Najboljši pohorski lonec po oceni strokovne komisije so tokrat zakuhali Selniški pležuharji iz Selnice ob Dravi, drugo mesto je osvojila Pašna skupnost Rogla in tretje Oldtimerji s Karolino Črešnar.

Ekipe je ocenjevala strokovna komisija, ki so jo sestavljali vodja kuhinje hotela Planja in Natura Vasile Josheski, sestra ‘izumiteljice’ pohorskega lonca Tanja Orlačnik in Darinka Taler, upokojena dolgoletna kuharica v hotelu Planja.

(NK, Foto: Marjan Šajtegl in Unitur)