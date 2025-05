PRAZNIK OBČINE OPLOTNICA: Praznovali pridobitve, ustvarjalnost, mladost in glasbo

Občina Oplotnica je minuli konec tedna praznovala svoj 27. občinski praznik s pestrim tridnevnim dogajanjem, ki je združilo kulturo, mladost, ustvarjalnost in zabavo.

Praznovanje se je začelo v petek z odprtjem novih prostorov Knjižnice Josipa Vošnjaka Slovenska Bistrica v Oplotnici.

Zvečer je v Dvorani Rudija Žnidariča potekala slavnostna akademija. Celoten program je spremljal Simfonični orkester Oplotnica, zbrane je nagovoril župan Matjaž Orter, ki je izročil tudi dve spominski plaketi – glasbeniku Valterju Kukoviču in rokodelcu Marijanu Crniču. Na odru so nastopili tudi drugi glasbeniki, v graščini pa so si lahko ogledali še razstave.

V soboto so pripravili Oplotniško noč s Tanjo Žagar, MoPZ Oplotnica in Šank Rock.

V nedeljo je praznovanje doživelo prijeten zaključek z dnevom mladosti, ki je združil lokalna društva, mlade talente in številne obiskovalce. Za vzdušje je skrbel ansambel Pritisk.

Daljša reportaža bo objavljena v četrtkovi številki lokalnega časopisa NOVICE.