Praznik goveje juhe v Zrečah

Danes je na ploščadi pred Termami Zreče potekala prireditev z naslovom Praznik goveje juhe. Kuharske ekipe so se pomerile v kuhanju goveje juhe iz govejega mesa in zelenjave z domačega vrta. Sodelovali so Kulturno turistično društvo Soviči-Dravci, Društvo Dobra volja iz Vojnika, Turistično društvo Mlače, od domačih društev pa Kulturno umetniško društvo Jurij Vodovnik Skomarje in Unitur Rogla. Prireditev je povezoval Cveto Štefanič, glasbena gostja pa je bila pevka Sofija Mrzdovnik. Na prizorišču je bila tudi tržnica ponudnikov lokalnih izdelkov in pridelkov.

Komisija je odločila, da je najboljšo juho skuhala ekipa Društvo Dobra volja iz Vojnika. Vodja hotelirstva in gostinstva v Termah Zreče Matej Krošelj je vsem sodelujočim ekipam čestital in izročil nagrade, zbrani pa so si lahko privoščili tradicionalno nedeljsko kosilo. (A. Mr.)

