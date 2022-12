Praznični medenjaki Petre Lozinšek iz Slovenske Bistrice

Sestavine

500 g ostre moke

1 žlička sode bikarbone

150 g margarine ali masla

1 žlička cimeta

100 g sladkorja v prahu

150 g medu

2 jajci

Priprava

Margarino zmehčamo in jo s sladkorjem ter jajci narahlo vmešamo. Dodamo med, cimet in moko, ki smo ji prej primešali sodo. Testo zgnetemo in ga oblikujemo v svaljek, katerega pustimo počivati v hladilniku dobro uro. Nato ohlajeno testo razvaljamo na debeline približno 3 cm, ter z modelčki izrežemo razne praznične like (npr. snežaka, zvezdo, zvon, angela …). Sproti jih polagamo na velik pekač, pokrit s papirjem za peko. Nato jih pečemo pri 170 stopinj Celzija, 8–10 minut. Ko so pečeni in ohlajeni, jih poljubno okrasimo s sladkornim premazom ali s čokoladnim oz. sadnim prelivom.

