Praznični koncert bistriških srednješolcev končno spet v živo!

Na Srednji šoli Slovenska Bistrica so letos znova lahko v živo izvedli tradicionalni božično-novoletni koncert.

Profesorica Ana Sandrin ter profesorja Robert Obrul in Gregor Artnik so skupaj z zborom, bendom, Vidom Šteinfelserjem in odlično odrsko ekipo program pripravljali več mesecev. Izbrali so tako slovenske kot angleške pesmi.

Za dva dni so se odpravili celo na intenzivne pevske vaje v Dom sv. Jožefa v Celju ter nato vadili še med glavnimi odmori ter po koncu pouka. V torek, 20. decembra, pa je končno napočil dan, na katerega so vsi čakali. Dopoldne je potekal prvi koncert za okoliške osnovne šole, nato pa je sledil še koncert za starše in vse druge goste.

Presenetili dijaki, pa tudi učitelji

»Vsi smo bili oblečeni v božične barve, razigrani, nasmejani in malenkost živčni. Pevski zbor je dobro nastopil ter pokazal svoje sposobnosti. Bend je zaigral vse pesmi brez napak. Začeli smo s pesmijo Dreaming of White Christmas, ki so jo zapeli solisti. Nato pa so sledile naslednje pesmi: Winter Wonderland, A beautiful time, Snežinki, All I want for Christmas, Santa Claus is coming to town. Shake up Christmas je poživil celotno prestavo, saj smo pevci odšli s svojih mest ter zraven malo zaplesali.

Mnoge je presenetil voditelj Vid. Njegova plesna točka ob pesmi Snowman pa je s soplesalko Zaro pričarala res čarobno vzdušje. Sledili sta še Lepa božična noč in Rocking around the Christmas Tree, ki so jo zapele manjše skupine vsakega glasu. Presenetil pa nas je tudi nastop učiteljev. Profesorska vokalna skupina je namreč zapela pesem Hallelujah. Gledalci ter pevci so ob njihovem prepevanju z lučkami povzdignili razpoloženje v prostoru,« je dogajanje opisala dijakinja Ema Pogorevc.

Koncert so zaključili s tradicionalno pesmijo Božično drevo. Ob izhodu so zbirali prostovoljne prispevke, nato pa vse sodelujoče ter obiskovalce povabili še na skodelico toplega čaja, piškote ter prijeten klepet. (Foto BRBRE)