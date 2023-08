Pravilno gibanje je ključno tudi za starejše

1 od 3

Gibanje je še kako pomembno tudi za starejšo generacijo. Tega se zavedajo tudi v Domu ob Savinji Celje, kjer Klemen Preložnik, diplomirani fizioterapevt, redno pripravlja skupinsko terapevtsko vadbo in druge gibalne aktivnosti.

Skupinska terapevtska vadba v domu poteka prav vsak dan od ponedeljka do petka malo pred 11. uro. Traja slabe pol ure, pri aktivnostih pa običajno sodeluje okrog 30 stanovalcev doma. Ob lepem vremenu se udeleženci razgibavajo na prostem, če dežuje, pa se zadržujejo v prostorih doma.

Kot je pojasnil Preložnik, je sama vadba usmerjena v ohranjanje in izboljševanje sklepne gibljivosti in mišične zmogljivosti, poleg tega pa še h krepitvi ravnotežja ter dobri koordinaciji tako v stoječem kot sedečem položaju.

Pomagajo si tudi s pripomočki

Da je vadba čim bolj učinkovita, stanovalci doma pri njej pogosto uporabljajo različne rekvizite, kot so palice, elastični trakovi, pilates žogice in stopalke za treniranje ravnotežja. Ravno slednje so najnovejša pridobitev doma. Le-te s t. i. bio feedbackom s svetlobo prikažejo, kako dobro je ravnotežje pri posamezniku. V domskem parku pa se nahajajo tudi telovadne naprave, ki so namenjene krepitvi ravnotežja in koordinacije.

Več o tem, katere vaje imajo stanovalci doma najraje, pa tudi o tem, kako je potrebno pravilno vstajati s stola in postelje, pa preberite v aktualnem Celjanu. (MH)