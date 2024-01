Pozen začetek smučarske sezone

Celjska koča. Nizke temperature so prejšnji teden omogočile začetek zasneževanja prog. Cene vozovnic se niso podražile.

Pretekli teden so se temperature, tudi čez dan, spustile dovolj nizko, da so lahko na Celjski koči začeli s pripravami smučarskih prog. Količina snega je tudi pri zasneževanju odvisna od več dejavnikov: »Temperature zraka, temperature in količine vode, vlage v zraku in tako dalje,« našteva Gregor Bezlaj iz ZPO Celje. To je tudi že odgovor na vprašanje, kdaj bo začelo smučišče obratovati. »Po najboljših močeh se bo ekipa ob ugodnih razmerah trudila urediti otroški poligon že za konec tedna, polovico proge pa v ponedeljek,« je bila Bezlajeva napoved ob zaključku redakcije časopisa pretekli teden. Ob tem je še izpostavil, da največji izziv predstavlja trasa pod vlečnico.

Dobra sezona traja do marca

Pravega snega že nekaj let ni, sploh ne v količini, potrebni za smučarsko progo. »Že zadnjih deset let je tako. Družba ZPO kot upravljalec smučišča skrbi, da zagotovi smučanje na Celjski koči, ko le dopuščajo razmere. Pri pripravi prog si pomaga s šestimi snežnimi topovi za izdelovanje tehničnega snega,« pojasni Bezlaj. Lani so sezono začeli 15. januarja in so obratovali dobrih 30 dni. V povprečju so pretekle sezone trajale od 1. januarja do začetka marca. »Znova bi si želeli sezono do prvega vikenda meseca marca, če bo tako, pa je odvisno od vremenskih razmer.« Več o tem pa v aktualni številki časopisa Celjan, ki vas že od danes čaka na prodajnih mestih.