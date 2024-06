Pozdrav poletju: združili glasbo in likovno umetnost

Glasbena šola Slovenske Konjice je ob koncu šolskega leta na travniku pri Dvorcu Trebnik priredila koncert Pozdrav poletju. Občinstvo so v zgodnjih večernih urah razveseljevali šolski orkestri, nekaj komornih skupin in pevski solisti. Čeprav je Pozdrav poletju letos potekal že tretjič, je bil letošnji prav poseben: v sklopu prireditve so namreč v Dvorcu Trebnik odprli stalno razstavo slik pokojnega Arpada Šalamona. Slike je glasbeni šoli podarila žena Heda Vidmar, ki jo je na prireditvi doletela čast odprtja razstave. (A. S.)

