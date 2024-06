Pozdrav poletju v Slovenski Bistrici – s cvetličnimi kroglami in sladoledom

Občina Slovenska Bistrica in Komunala Slovenska Bistrica pripravljata posebno presenečenje za občane. Danes so na Trgu svobode v sodelovanju z bistriškim podjetjem MK Illumination izobesili cvetlične krogle, ki bodo dodale poletni pridih mestnemu središču in bodo izobešene do konca poletja. Modest Motaln s Komunale Slovenska Bistrica je povedal: »Gre za odlično priložnost, da skupaj pozdravimo poletje in obenem polepšamo svoje mesto. Upam, da bodo cvetlične krogle popestrile poletje in videz našega mestnega središča.«

“Pozdrav poletju” bo dodatno popestrila Sladoledarna M, ki bo v četrtek, 20. junija, prvih 30 obiskovalcev nagradila s kepico sladoleda. Da bi si prislužili sladko nagrado, se bodo morali obiskovalci fotografirati s cvetličnimi kroglami ter svoje fotografije deliti na družbenih omrežjih s ključniki #ObčinaSlovenskaBistrica, #KomunalaSlovenskaBistrica, #MKIllumination, #Sladoledarna, #TicSlovenskaBistrica in #Bistričan.si.