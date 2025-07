Požar v Slovenskih Konjicah

Danes (v nedeljo) popoldne je v industrijski coni v Slovenskih Konjicah, pri tako imenovanem nekdanjem ‘Konusovem inštitutu’, izbruhnil požar, ki je povzročil dvig gostega črnega dima. Požar je bil hitro pogašen, pri čemer so posredovali gasilci Prostovoljnega gasilskega društva (PGD) Slovenske Konjice, PGD Tepanje, PGD Loče, PGD Draža vas, PGD Zreče in tudi PGD Industrijske cone Konus Slovenske Konjice. Zagoreli so deli plastike ob podjetju, ki proizvaja termoplaste. Po informacijah Policijske uprave Celje ni bilo okoljske nevarnosti. Vzrok požara še ni znan, poteka preiskava. (E. N.)

Foto: Tadej Slapnik

