Požar na centru za ravnanje z odpadki Pragersko

Danes nekaj po 5.00 je na Pragerskem prišlo do požara na centru za ravnanje z odpadki Komunale Slovenska Bistrica. Požar je zajel šotor v izmeri 12 x 32 metrov v katerem so skladiščeni odpadki ostanka obdelave mešanih komunalnih odpadkov. Nihče od zaposlenih ni poškodovan.

Na kraj dogodka so prispeli gasilci Prostovoljnih gasilskih društev Pragersko, Spodnja Polskava, Zgornja Polskava, Slovenska Bistrica in Laporje, ki so požar lokalizirali in tako preprečili večjo materialno škodo.

Kot so sporočili s Komunale, so zaposleni na centru za ravnanje z odpadki nemudoma začeli izvajati ukrep odstranjevanja odpadkov na ustrezno utrjeno ploščad. Zajezile so se vse emisije, tako da ni prišlo do onesnaženja tal in vode.

Intervencija gasilcev še vedno poteka. V tem trenutku še ni mogoče podati ocene obsega škode.