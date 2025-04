Potonike Polone Petek zdaj na ogled v Oplotnici

Oplotniška graščina gosti kar dve razstavi: razširjeno razstavo Polone Petek in mednarodno razstavo ročno poslikanih pirhov.

Po izjemnem sprejemu v Zrečah so umetniške slike potonik akademske slikarke, magistre slikarstva in risbe, Polone Petek na ogled tudi v Oplotnici. Gre za prvo razstavo, ki so jo v oplotniški graščini pripravili v sodelovanju z zreško galerijo Atelje MS.

Obenem je v vitrinah graščine na ogled še mednarodna razstava ročno poslikanih pirhov, ki so jih ustvarili člani Društva likovnih umetnikov Rifnik Šentjur. Na ogled je še veliko Jajce prijateljstva in miru, simbol povezovanja in skupnih vrednot, pripeljano iz Hrvaške.

Če smo v Zrečah lahko videli izključno motive potnik, tokratna razstava Polone Petek prinaša še druga njena velika platna, predvsem je slikarka izbrala svoje pogled v naravo. Potonike cvetijo na slikarkinem vrtu in so ji, poleg vrtnic, najlepše rože. Občudujemo lahko detajle potnik, na katere je padla jutranja rosa, saj so fotografirane v naravnem okolju in niso postavljene v vazo.

Polona Petek slika z materiali, ki so jih uporabljali mojstri slikarstva nekoč, torej z olji in jajčni tempero. To pomeni, da njene slike nastajajo zelo počasi, saj je tudi sušenje teh materialov počasno; v nasprotju z današnjimi deli, ko slikarji večinoma uporabljajo hitro sušeči akril. Običajno motive najprej fotografira in potem prenaša na sliko.

Polona Petek živi in ustvarja v Zlatoličju pri Mariboru. Je večkrat nagrajenka slikarka, njena dela so v javnih in zasebnih zbirkah v Sloveniji in tujini. Sodelovala je na mnogih samostojnih in skupinskih razstavah doma in v tujini.

Razstava v Oplotnici bo na ogled do 21. maja.