Potomki z Lenta kartuzijanka in škalčanka sta pripravljeni

V Žički kartuziji so opravili rez potomke modre kavčine z Lenta, s katero gospodari Občina Slovenske Konjice. Predsednica Vinogradniško-vinarskega društva Slovenske Konjice Ivana Podkrajšek je povedala, da gre za simbolično dejanje, ki pa je tudi zelo pomembno. “Z rezjo uravnavamo pridelek in zaželimo trti srečno pot v leto. Pri tem moramo biti zelo previdni, da trte ne obremenimo preveč glede na lego in njeno stanje oz. moč. Le tako nam potem lahko lepo obrodi in da kakovosten pridelek,” je pojasnila Podkrajškova. Rez trte škalčanke je že predhodno opravil njen skrbnik. Daljši članek je objavljen v lokalnem časopisu NOVICE. (Jure Mernik)

Foto: Matej Nareks, Foto Nareks

1 od 10