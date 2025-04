Potniški center Celje: Celju se obeta preobrazba prometne in urbanistične krajine mesta

Potniški center je nov obsežen projekt, s katerim želijo v Mestni občini Celje zmanjšati količino motoriziranega prometa v starem mestnem jedru, z njim pa naj bi javni prevoz znatno približali Celjanom in obiskovalcem mesta.

Knežjemu mestu se obeta nov izjemno ambiciozen projekt Potniški center Celje, ki bi znatno posegel v prometno in urbanistično ureditev mesta. Hkrati bi prinesel tudi rešitve, s katerimi bi izboljšali dostopnost in kakovost javnega prometa ter zmanjšali količino motoriziranega prometa v starem mestnem jedru. Pri samem projektu občinske službe tesno sodelujejo z Ministrstvom za infrastrukturo in s Slovenskimi železnicami.

Zgradili naj bi novo parkirno hišo in glavno avtobusno postajo

Kot so pojasnili na celjski občini, je osnova potniškega centra izgradnja večjega garažnega objekta oz. parkirne hiše na južnem delu območja, v katero bi predvidoma umestili klet, pritličje in dve etaži, ter hkrati izgradnja nove glavne avtobusne postaje. S tem bi omogočili prehod na različna prevozna sredstva, kot so vlak, avtobus, Celebus in KolesCE, ter tako olajšali potovanje znotraj mesta in regije.

Nova glavna avtobusna postaja naj bi bila umeščena neposredno ob obstoječo železniško postajo, znotraj območja novega multimodalnega centra. »Kaj bo na mestu obstoječe avtobusne postaje še ni odločeno, vsekakor bo to predmet posebnega razmisleka,« so pojasnili v Službi za odnose z javnostmi in promocijo MOC.

Naj spomnimo, da se trenutna glavna avtobusna postaja nahaja nekaj sto metrov od železniške in je tako prehajanje z vlaka na avtobus, če se ti mudi, ker imaš povezavo zelo kmalu, nekoliko oteženo. Verjetno pa bi bilo potrebno, ko bo projekt enkrat dejansko stekel, malce razmisliti tudi o samih avtobusnih in železniških povezavah znotraj regije, ki so še posebej med vikendi in prazniki, pa tudi popoldne in zvečer, nekoliko redkejše. Projekt naj bi obsegal še mnogo več elementov. Katere, pa preberite v aktualni številki časopisa Celjan, ki vas že čaka na prodajnih mestih. (MH)