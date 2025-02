Pot velikank med najzanimivejšimi

Gozdne učne poti leta 2025. Na minulem sejmu Alpe Adria je med 14 naj gozdnimi učnimi potmi bila izbrana tudi celjska Pot velikank, ki spodbuja izobraževanja o gozdovih in trajnostni obisk narave.

Predstavniki Zavoda za gozdove Slovenije so na sejmu Alpe Adria, ki je potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, razglasili 14 naj gozdnih učnih poti leta 2025. Poti so bile izbrane, ker spodbujajo izobraževanje o gozdovih in trajnostni obisk narave. Med naj potmi se je znašla tudi Pot velikank, ki se nahaja na območju Območne enote Celje. Pot obiskovalcem ponuja edinstveno priložnost za raziskovanje mogočnih drevesnih vrst in bogate naravne dediščine. Direktor Zavoda za gozdove Slovenije, Gregor Danev, je ob predstavitvi poudaril pomen izkustvenega učenja in dodal: »Z vodenimi ogledi že najmlajšim omogočamo, da razvijejo spoštovanje do narave in njenega varovanja.«

Gozdne učne poti služijo kot most med naravo in družbo, saj s pomočjo informativnih tabel in didaktičnih pripomočkov obiskovalcem omogočajo spoznavanje gozdnih ekosistemov, njihovega pomena in pestrega rastlinskega ter živalskega sveta. Zavod za gozdove Slovenije trenutno upravlja 93 takšnih poti po celotni državi, izmed katerih je letos izbral 14 najzanimivejših. (UC)