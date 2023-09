Pot med krošnjami na Rogli že štiri leta privablja obiskovalce

Spomladi so med krošnjami sprejeli polmilijontega obiskovalca, do konca leta se bo številka vseh obiskovalcev približala 600.000.

Minevajo štiri leta, odkar so na Rogli ob velikem zanimanju javnosti odprli Pot med krošnjami. Privlačna pot je med krošnje privabila že več kot pol milijona obiskovalcev. V podjetju ocenjujejo, da se bo do konca leta število vseh obiskovalcev približalo številu 600 tisoč.

Številka bi bila zagotovo še precej višja, če ne bi prva leta delovanja močno zaznamovala pandemija koronavirusa, ki je zaradi znanih ukrepov dodobra oklestila obisk. »Prve mesece in kasneje v času pandemije smo beležili večinoma domače obiskovalce. Že v preteklem letu, še bolj pa v letošnjem, so se domačim obiskovalcem pridružili številni tuji – predvsem iz sosednje Hrvaške, Madžarske, Avstrije in Italije, pa tudi iz bolj oddaljenih držav, kot so Nizozemska, Švica in celo Avstralija,« opaža vodja marketinga v podjetju Klara Šibanc Korošec.

Še vedno je več kot polovica obiskovalcev iz Slovenije, med tistimi, ki pridejo iz drugih držav, pa prevladujejo Hrvati.

